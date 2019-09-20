昨日Lamigo桃猿在單局狂攻11分大局，也燒光統一獅隊牛棚，不得已只好在8局下半派出「野手」林靖凱登板投球，卻意外促成他包辦獅隊隊史最年輕上場的投手及打者，而劉育辰總教練聽聞後也覺得意外，表示這一切都是無心的。

獅隊新秀林靖凱今年以18歲278天成為隊史最年輕野手，昨日在大比分落後下登板投球，又以19歲59天刷新隊史最年輕投手紀錄，個人包辦「最幼齒」投手及打者。且昨日林靖凱登板表現不俗，後援1局沒有責失分，還送出2次三振，最快球速來到141公里。

其實林靖凱在高中時期就是當家二壘手兼王牌投手，一畢業加入獅隊後都以野手身份上場，不過離高中時期不遠，臨危上陣依然能有不錯控球及球速，且昨日為當天獅隊唯一沒失分的投手。

對於林靖凱創下隊史紀錄，辰總表示一切真的是無心促成的，「其實球探評估他中繼出賽是有即戰力的，不過當時球隊牛棚有完整隊型，球隊比較需要他的守備，所以朝野手方向培養。」

除此之外身高174公分也是林靖凱的劣勢，劉育辰表示，「他投球穩定性及球速在中上水準，不過未來性因為身高關係，在投球進壘點會受限，在近幾年打者突出的情況下，這會是他吃虧的地方。」

林靖凱在獅隊本季傷兵滿營的狀況下，扮演稱職開路先鋒，本季45場出賽敲出56支安打，還曾一度連續17場比賽敲安，打擊率3成03，場上也多有關鍵守備，剛加入中職就有好表現，將是獅隊未來培育的新人之一。

(中時電子報)