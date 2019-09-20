台中市西區五權一街上的一戶透天民宅，晚間6時許發生火警，陣陣濃煙伴隨著火舌竄出房子，再加上今天風勢大、助長火勢蔓延，消防人員獲報到場灌救，為避免火勢延燒、危及鄰近房舍，也築起防火牆。

(中時 )

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