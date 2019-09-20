台中民宅烈焰沖天 警消全力搶救 20:232019/09/20 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中五權一街民宅發生火警，消防人員獲報到場灌救。(民眾提供／林欣儀台中傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西區五權一街上的一戶透天民宅，晚間6時許發生火警，陣陣濃煙伴隨著火舌竄出房子，再加上今天風勢大、助長火勢蔓延，消防人員獲報到場灌救，為避免火勢延燒、危及鄰近房舍，也築起防火牆。 (中時 ) #民宅 #火警 #火勢 #台中市 #防火牆 也許您會感興趣 推薦閱讀 大仙公傳奇 陸育克邊說邊演 04:102019/09/16 地方新聞 餵狗喝酒舊事被重提 「最強菜農」林佳新：當初已鄭重道歉 17:082019/09/16 政治 台中市議會25日起召開臨時會 國民黨團︰檢視前朝施政成果 17:582019/09/16 政治 台中市府新人事案 今由盧秀燕布達 11:052019/09/17 政治 林佳龍批清泉崗門戶計畫拖半年 盼中市府加速補件 15:162019/09/17 生活 921震災回顧展 台中市政大樓登場 18:012019/09/17 財經 夜市消費券上路首日 台中這家夜市兌換最踴躍 20:212019/09/17 生活 拚韓勝選 曾永權：選舉定調總統與立委聯合競選 11:592019/09/18 政治 海峽兩岸台中觀光論壇登場 原住民觀光產業成關注焦點 22:532019/09/18 政治 行銷台中 產官學「原」氣十足 10:572019/09/19 生活 社會熱門新聞 連千毅傳奇起底！擁6超跑 172長腿巨乳妻成亮點 - 社會 就是不讓他占上風 韓國瑜出這招搶先頒獎破案警 - 社會 民眾台東海灘撿奇石 驚見6千萬海洛因毒磚 - 社會 檢警倉庫查扣疑似仿冒精品 連千毅喊告 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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