有「馬卡龍王子」、「甜點王子」稱號的施易男，籌備了兩、三年，最近終於推出個人第一本甜點書《明明．有點甜：施易男的50道幸福甜點，還有甜點教我的事》，除了分享公開對他極具代表性的50道甜點手作食譜，更娓娓道來因甜點而人生大轉彎的勵志人生故事。而其實書名《明明．有點甜》別有用心，暗藏了濃濃的「愛的密碼」。

施易男將新書取名為《明明．有點甜》，他說倒過來念就是「甜點有明明」，也就是甜點中有愛的意思，希望藉此紀念母親「小明明」。「做甜點時，心裡一定要充滿著愛，做出來的甜點才會好吃。」施易男說，他希望這不只是一本只有食譜的甜點書，更能讓大家的人生一起有點甜！

施易男出席新書分享會。（遠流出版提供）

施易男出席新書分享會。（遠流出版提供）

他20日在新書分享會上提到做甜點的心路歷程，透露媽媽小明明一度不支持他做甜點：「要做幾千顆馬卡龍才能有一集的錢？」他知道媽媽是為了他好，心疼他為做甜點手上滿是燙傷疤痕，還曾因切牛軋糖切到到肌肉沾黏，但他拿出決心，還自斷後路，不接戲，專心考證照、鑽研食譜。

他為自己設定的目標不僅是「學有專精」，甚至是必須成為未來謀生的技能。之後，他踏上講台成為報名秒殺的專業講師、創立個人品牌「樂芙依」，連一開始不支持的媽媽小明明，到最後都愛上他做的甜點。他慶幸地說：「媽媽走之前，我做到了，沒有演藝工作，我還是能養活自己。」

施易男說做甜點必須要有個對象寄託，以前做甜點給媽媽吃，媽媽愛吃中式甜點，他就去學。媽媽走了，他就分享給親戚、好友，「我自己不愛吃，都是淺嘗，反而身邊的人越吃越壯了。」

施易男出席新書分享會。（遠流出版提供）

其實他出書過程歷經波折，一邊拍戲、發片，還經歷媽媽小明明過世，一度要完成時，硬碟也不給力、壞了，拍攝的成品照全都救不回。雖然一切回到原點，但他仍沒放棄，樂觀笑說：「還好有重新來一遍，有發想出不一樣的東西。」

媽媽過世後，他有時開車回家，會在車庫獨處一小時遲遲不上樓，「回家也沒有人，好像沒有趕快回家的意義了」，但他也愛上在車上獨處，可以思考很多事。曾有人勸他找伴來陪，他認為好對象可遇不可求，「感情或是人和人之間的事是最難處理的，我獨來獨往慣了，目前還是選擇一個人。不擔心，快樂就好。」他目前還有很多想做的事情，下一步是開一家咖啡與甜點複合教學的實體店面，對演戲則有些倦怠，對演藝工作也無規劃，除非劇本好才會接演。

(中時 )