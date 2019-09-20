王瞳、艾成昨和樂團到台南表演。（圖／翻攝自87樂團臉書）

王瞳和艾成交往8年，日前女方捲入介入馬俊麟家庭疑雲，兩人堅稱清白，上周又被拍到在深夜密會，馬、王兩人再度喊冤，強調從未做過踰矩的事。昨(19日)王瞳和艾成到台南跟87樂團巡演，兩人被團員虧「感覺你們很不熟」，王瞳便口快當著艾成的面開自己玩笑說：「我跟馬俊麟比較熟最近。」

談到感情狀態，昨艾成受訪自稱是王瞳的「那個」，坦言上周看到雜誌報導還是有點介意，但強調兩人沒分手，目前還是「在一起」的狀態，兩人雖聚少離多，艾成不忘替王瞳緩頰，說從影片看來馬、王兩人就是正常朋友互動，希望外界不要亂加太多聯想。

據《ETtoday星光雲》報導，昨87樂團成員包括王瞳、艾成現身台南表演，王瞳87歲的爺爺也特別到持，王瞳和艾成在台上聊到這月28日是巡演最終場，王瞳刻意問艾成到時會不會幫她慶生，艾成則反問10月1日生日的王瞳是否想提早過生日，氣氛有點乾，被旁人虧「很不熟」，王瞳則回自己跟馬俊麟最近比較熟，引來全場大笑，還拿緋聞哏說：「多吃一點餐點，不要吃便當。」

(中時電子報)