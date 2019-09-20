明天是九二一大地震20周年，我國在地震預測報能力可望有新突破！氣象局預估，明年台灣島內中大型地震發生後預警發布時間，將從平均15秒縮短至10秒，外海從25秒縮短至15秒，這速度不輸日本，堪稱「世界最快」。

中央社報導，明天是九二一地震20周年，當年網路不發達，預警能力有限，地震發生後，氣象局在地震後約102秒發出地震報告，後來氣象局建置地震即時觀測站，提升測報能力，建立預警機制，逐步縮短預警發布時間。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，全台地震測站約700多個，原本可即時連線傳送資料的約200個，氣象局持續檢視並增加即時連線測站數量，明年6月底前可達400個。

陳國昌指出，即時測站數量增加後，預警計算程式也重新調整，可以在地震發生後更快速掌握震度分布狀態，台灣島內的中大型地震預警時間，可望從平均15秒縮短至10秒。經測試後，可望明年底啟用，外海中大型地震預警時間，可望從目前平均25秒縮短為15秒。

陳國昌透露，接下來將在2021年把目前的720幾個測站淘汰120個，剩下600個左右全部電腦連線，又可讓預警速度加快。終極目標則為運用AI人工智慧及大數據，於5年後再把預警速度縮短為5秒，正式超越日本的10秒。

(中時電子報)