內政部長徐國勇大動作率警政署長、刑事警察局長進駐高雄，高雄市長韓國瑜批評是「政治辦案」，還諷「行政院是不是都要過濁水溪來高雄進駐？」對此徐國勇反酸「韓市長講那些話，是不是很怕我來？」「高雄如果治安好，就不會發生那些事情！」
針對韓國瑜批評內政部、警政署南下是中央「政治操作」、影響高雄形象之事，徐國勇重砲回擊「你是總統候選人、高雄市長，講這個話會不會傷害員警的形象？」「如果你平常就注重治安，高雄形象就不會受傷。」
徐國勇也指韓國瑜在暴力事件之後撤換一心派出所長，並揚言撤換分局長和局長，是太過緊張的行為。徐國勇認為，韓國瑜有這些表現，就是代表高雄市治安真的不好。
徐國勇強調，此次街頭暴力事件相當嚴重，延燒多日且前後到案數十人。如果老早注意，事情不會發生，第一時間壓制得宜，高雄形象也不會受傷。特別要求警政署南下，就是為了要挽救高雄市的形象。針對相關犯案人等及幕後唆使者，徐國勇強電絕對法辦。
「如果不能安居，人民怎麼樂業呢？」徐國勇故意藉韓國瑜最近常提的口號反諷，強調中央地方齊心改善治安，才是當前重點。
徐國勇抵達高雄後，隨即進入警察總局與局長李永癸及相關主管進行治安工作會報，由於內政部公務行程繁忙，稍晚就會回台北。徐國勇表示自己是法律專業出身，這次特地來高雄，主要是提供警務人員犯案過程分析、證據搜集、共犯教唆關係釐清的意見。
徐國勇最後強調，治安不分藍綠，中央絕對沒有藉此刻意卡韓，請韓市長勿過度解讀。
(中時 )
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