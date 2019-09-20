氣象局地震測報中心主任陳國昌今（20）日表示，目前已在測試地震預警速度，最快明年3月上線。屆時陸上中大型地震發生後的預警發布時間，將可從15秒大幅縮短成為10秒，與日本不相上下。

陳國昌透露，接下來將在2021年把目前的720幾個測站淘汰120個，剩下600個左右全部電腦連線，又可讓預警速度加快。終極目標則為運用AI人工智慧及大數據，於5年後再把預警速度縮短為5秒，正式超越日本。

陳國昌表示，目前的地震測站多達720幾處，密度幾乎是世界之冠，而且原先可即時連線傳送資料的僅有202處，也已經擴展至400處，等於增加一倍。不過大幅提升預警速度最大的關鍵，還是計算模式的改變。

他解釋，以前地震發生後會先估算震央、規模，然後進行地震報告，達到一定準確度再發出預警，時間拖得太長。以後將先把詳細的地震報告放一邊，運用測站密集的優勢，綜合幾個測站傳回的訊息，迅速推算出幾何中心，再估出震度，達到門檻隨即發出警訊。

他強調，這樣一來就可把預警時間控制在10秒左右，讓民眾有多一點應變時間。如果測試順利的話，最快明年3月上線；外海中大型地震預警時間亦可從25秒縮短成15秒，最快則是在明年底上線。

目前發生地震時，民眾都可透過災防告警細胞廣播訊息系統，得到地震訊息的推播。氣象局去年在立法院交通委員會進行專案報告時表示，將持續強化通報效能，期望將中大型地震預警發布時間縮短至地震發生後10秒。

(中時 )