台灣「羽球一姐」戴資穎今天在中國公開賽8強遭遇世界排名18的泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan），首局雖被對手救回4個局點仍順利拿下，以21比17、21比10直落2勝出，挺進女單4強。

戴資穎拿下此役，下周最新世界排名確定超越奧原希望，重返前3。明天她將與地主女將陳雨菲拚搶決賽門票，倘若再勝，下周最新積分將一口氣超越陳雨菲與現役球后山口茜，重登世界球后寶座。

事實上，由於山口茜首輪出局，戴資穎與陳雨菲明天的4強之爭，贏家就會是下周球后。戴資穎挺進4強後，已多賺進1980分，進入決賽多添1800分，就能一舉超越山口茜。而陳雨菲是去年中國賽亞軍，若今年魚4強出局，也會損失1800分，被小戴超車。兩人生涯13度對戰，小戴以12勝1敗占絕對優勢，唯一輸球是今年3月的全英公開賽，但4月在馬來西亞就討了回來。

陳雨菲今以直落2淘汰泰國的蓬帕威，挺進女單4強。（新華社）

小戴生涯第11次遭遇布莎南，過去對戰拿下7勝，且最近拉出5連勝氣勢。此役開賽雖先以4比7落後，但這段失分大多是擊球出界，顯然還在抓風向及手感，接著她用時間差與大範圍拉吊，造成布莎南連續回擊掛網，一次絕妙的手腕斜勾小球再補上輕鬆殺球，追成9平後順勢反超，隨後以一波6比1強攻奠定勝局。

儘管首局尾聲被布莎南救回4個局點，幸好小戴長短兼施，突以假動作斜勾過網得手，有驚無險拿下首局。次局小戴火力全開，在6比7落後時拉出9比0猛攻，最後只用15分鐘就收下第2局，殺入4強也追平她在中國公開賽的最佳成績（2016年）。

(中時電子報)