今年準備拿掉台灣幾個邦交國！王毅:哈哈！

從本周索羅門群島與台灣中止外交關係後，大陸網上就開始流傳一則今年3月的新聞影片，影片中大陸國務委員兼外交部長王毅面對記者提問「今年準備拿幾個台灣邦交國啊？」王毅未正面回答，僅「哈哈！」兩聲。因此有網民猜測「那應該是2個吧！」而今天臺灣與吉裡巴斯斷交後，網民笑稱王毅3月已洩露天機。另有網友推測，斷交潮看來還沒完，王毅當時向媒體揮手，伸手是5根手指，可能是指5個國家。

長年從事外交工作，還擔任過大陸國務院台辦主任的王毅發言一向謹慎，今年3月全國人大、政協「兩會」期間他主持外交部新聞布會結束後，於準備離開時有記者在走道上高喊「王國委（國務委員），今年要拿掉台灣幾個邦交國啊？」令在場媒體感到相當突兀。

不過當時王毅沒有正面回答，僅略停下腳步，聽清楚問題後，仰首「哈哈！」兩聲後即步離會場。這段場景當時也被現場媒體拍下，現場台灣記者還向同業詢問「哈哈兩聲是不是就是2個？」陸媒隨後也報導兩會現場媒體都猜測王毅「哈哈！」兩聲到底是何種含意。

而數天前索羅斯與台灣斷交後，王毅這段影片再度被網民搜索並轉貼出來。有網友因此猜測，王毅「哈哈」兩聲，可能就指要拿掉「2個」與台灣有邦交關係的國家。直到今天台灣又與吉里巴斯斷交，王毅「哈哈！」的影片便在網上瘋傳，連陸媒都熱烈討論稱，王毅早於半年前就有預告，「哈哈2聲就是2個國家呀！」

不過按目前台灣與外國媒體分析，未來可能還會有台灣的邦交國陸續與台灣斷交，其中包括海地、吐瓦魯與梵諦岡，只是不知是否會在今年實現。大陸網上已在猜測，蔡英文上任以來已掉了7國邦交，目前剩15個，看來很快就會落到個位數。有眼尖的網友貼文稱，王毅「哈哈！」兩聲之後，還向媒體揮手，伸出手上5根指頭，可能指的就5個國家，若加上後面極可能的3個國家，也剛好是5個。

(中時電子報)