金門北碇海域的海象不佳，常有大陸船隻遇險。（李金生攝）

金門北碇島地理位置示意圖。（讀者提供／／李金生金門傳真）

金門北碇海域再傳船難事故，1艘來自大陸泉州的漁船「閩泉台漁06659號」昨（19）日深夜11時許側翻擱淺，船上7人均由北碇島駐軍救援上岸。金門縣環保局協同海巡隊持續監控，嚴防殘油外洩汙染海域。

來自大陸泉州港，85噸級的「閩泉台漁06659號」是在昨天深夜11時行經北碇東北方海岸時，疑因海上風浪突然加大，而出現側翻擱淺情事。北碇島駐軍全程監控船隻動向，及時將船上7人全數救援上岸，將在金門海巡隊完成調查後，再移由岸巡隊收容，等待進一步後續遣返。

由於「閩」船尚有殘存輕柴油2至3噸，雖較重柴油容易揮發，對海洋環境影響相對較小，但縣環保局在接獲海巡通報後，仍聯繫島上駐軍協助持續監控，海巡船艇也密切注意，嚴防油汙外洩。

縣環保局今天並已協調航港局中航中心，要求船東加速船舶移除作業，以降低可能的汙染風險。

由於最近金門海域進入黃魚、鯧魚盛產期，引來大陸漁船傾巢而出，連日頻繁越界捕撈，研判該艘漁船也可能撈過界，進入經常發生船難事故的北碇海域，才會在深夜遭遇強風擱淺。金門相關單位基於人道考量，將會給予完善的安置。

(中時 )