劉寶傑為林佳新叫屈。(取自YouTube)

20190915中天新聞 誰來對戰蔡其昌？！ 菜農林佳新：義無反顧

寶傑真的生氣了！知名主持人劉寶傑不滿親綠臉書粉專「只是堵藍」故意比較藍綠兩黨候選人「吳乃仁侄子」吳怡農與「最強菜農」林佳新學經歷，昨晚在節目上痛轟側翼組織不斷用各種語言、圖片去羞辱不同立場的人，直指這張對比圖非常莫名其妙，更直言「我覺得今天的民進黨你真的看不起庶民！」

劉寶傑不滿「只是堵藍」做圖拿吳怡農去諷刺林佳新的學經歷，昨晚在節目中直言吳怡農只是「有當兵的連勝文」，更痛斥該粉專拿台北市立委候選人去比一個台中立委候選人是莫名其妙，若要比就去比對手蔣萬安。

「我覺得這種羞辱就是，我覺得今天的民進黨真的看不起庶民，民進黨現在你真的看不起基層！我覺得太欺負人了！」劉寶傑更火大表示「只是堵藍」根本就是民進黨側翼組織，反問今天到底是誰出錢養這個東西！？

對此林佳新也在臉書感謝劉寶傑相挺，「選擇參政是人生的插曲，面對這個國家，難道農民基層只能默默無語？！？佳新知道這是不對等的戰爭，但農村的孩子不怕苦，早苦慣了。但不爭取....誰幫我們發聲？謝謝寶傑哥，佳新不怕苦。」最後他更寫下了「不忘初心，農為國本」。

(中時電子報)