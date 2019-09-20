美國紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）20日宣布退出民主黨2020總統提名初選，原本參選爆炸的民主黨黨內初選又少1人。

白思豪在MSNBC的「早安喬」（Morning Joe）節目中宣布退選，表示自己傾力打初選，但顯然時機未到，稱「所以我要結束我的總統競選，繼續我身為紐約市市長的工作，我要繼續為勞工以及為勞工挺身而出的民主黨發聲。」即便退選，白思豪誓言會繼續推動各種先進構想。

白思豪5月宣布參選，但支持度一直毫無起色。多個民意調查顯示，白思豪支持度只有1%上下。西恩納學院（Siena College）上周的民意調查顯示，白思豪支持度只有0%，即使在紐約市亦然。白思豪亦因支持度不足而未能成功晉身月初舉行的黨內初選辯論。

白思豪是一度多達25人的民主黨總統候選人黨內初選參選者之一，在他之前已有至少5人宣布退選。

經常批評白思豪的川普總統隨即推文，形容對方是「兼職市長」，暗諷支持度只有0%的白思豪擁有極大的進步空間。他還笑言，白思豪退選或許是年內最大的新聞。

(中時 )