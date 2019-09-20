高雄市近日因直播主糾紛，造成鬥毆、開槍等事件，導致警政署長陳家欽指派刑事局長黃明昭南下坐鎮；內政部長徐國勇大開旗鼓到高雄了解狀況。結果，素有「挺韓五虎將」之稱的陳清茂遭池魚之殃，「兩個小時之內，警方來兩次叫我要填寫資料，因為我就是直播主必須要列管」。該消息令人不由連想蔡政府想借「整頓治安」壓制挺韓言論！

高雄市接連發生治安滋擾事件，內政部長徐國勇親自南下高雄坐鎮，引來外界「卡韓」質疑；行政院長蘇貞昌對「卡韓」說法則表示，「對中央關心地方又要扯到政治，這種所謂卡來卡去說法都是鬧劇、不當言詞，應該要專心在市政上跟中央合作，一起做好治安。」

但高雄市長韓國瑜強調，高雄市警察局的破案率在六都排名第三，高雄市警察大多認真勤勞，而高雄整體治安是平順的。徐國勇的動作很容易讓人感覺是「政治操作」，以後是不是八部會，全部都要越過濁水溪南下高雄進駐。

韓國瑜擔心的「政治操作」，果真發生了。利用臉書直播支持韓國瑜的陳清茂常今日遭警方連續拜訪兩次，要求填寫資料。因為，陳清茂是直播主必須要列管。天啊！臉書直播主竟然成為治安列管對象。網友對此大表不滿：「菜陰蚊、輸真慘根本是針對高雄、針對韓市長。台灣進入白色恐怖戒嚴時代了嗎？」、「厲害了，在大陸，直播也沒有這樣造冊列管」、「綠色恐怖！！！太誇張了」、「這樣還叫民主嗎？民進黨真的欺人太甚」、「民進黨的假民主已經破功了」。

(中時電子報)