民進黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉今南下拜訪前總統陳水扁，曾是扁的子弟兵，卻因為扁案兩人漸行漸遠，今天終於見面；被媒體問到，兩人多久沒見面？羅文嘉說，應該有11年了。

距離2020大選剩下一百多天，卓、羅二人全力衝刺，今天兩人南下高雄拜訪陳水扁，並關心扁的健康也交換選情等。

其中備受關注的是，曾身為扁旗下「童子軍」最紅的一位，就是羅文嘉，羅文嘉年初回到民進黨接下秘書長一職時，接受電台訪問時表示，在年輕的時候，陳水扁曾是生命重要部分，但不應該是生命的全部，現在的他「完全禁得起百分之百的檢驗，不會停留跟陳水扁關係或變化。

扁案發生後，羅與扁漸行漸遠，更一度被扁痛罵「背骨」；羅文嘉上月曾說「現階段台灣推動正名制憲恐加劇社會分裂」，陳水扁對此在臉書「新勇哥物語」發言重評，還要求羅道歉。

今天與扁見面，羅文嘉說，兩人就像以前那樣聊天；「我種田十年間與多數過去政界朋友都沒碰面，但是這一年有通過電話，也跟扁傳過line。」至於兩人多久沒見面？他說， 應該11年。

羅文嘉說，今天一碰面扁先送他自己寫的書，並以事先簽好名，寫著「任重道遠」四個字。「我則送給他我種的無毒安全芋香米，祝他身體健康」。

(中時 )