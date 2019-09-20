秋天吃蟹正當時，台中各大飯店9月起爭相推出秋蟹宴搶市！其中，永豐棧酒店的阿利海鮮餐廳即起推出「蟹逅蟳秋」鮮蟹盛宴，各種經典秋蟹料理，全系列饕客賞味均一價699+10％；至於金典酒店15樓金園中餐廳，自9月起端出每人1,680元+10％的「秋季蟹宴」套餐搶客。

阿利海鮮餐廳強調，每日產地直送各式現撈活蟹，有當季肥美豐腴的紅蟳、青蟹、沙公、三點蟹、花蟹、石蟳等蟹類，再以道地台式料理手法烹調出「紅蟳米糕」、「螃蟹粉絲煲」、「洋蔥桂花炒蟹」等經典秋蟹料理。

此外，饕客到阿利海鮮餐廳必點的「招牌螃蟹海鮮鍋」，更是美食部落客力推的台式懷舊風味，每鍋售價780+10％。即日起至11/30活動期間，凡入住永豐棧酒店的房客，還可獨享內用免1成服務費優惠。

台中金典酒店15樓金園中餐廳香港主廚盧志堅新上任，正逢秋蟹肥美之際，自9月起推出「秋季蟹宴」套餐搶市。盧志堅以正宗港式烹調手法，運用蟹肉搭配不同食材，呈現「花雕蒸紅蟳」、「蟹腿百合果」、「三點蟹湯泡飯」等多道創意料理，讓饕客享受到秋蟹不同變化的肥美鮮甜！

(工商 )