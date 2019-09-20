言明澔與卓毓彤（熊熊）在台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》中飾演一對歡喜冤家，劇中有不少意見分歧的對手戲，因為一個愛露胸器直播，一個狂制止。兩人開玩笑表示，他們其實是因為「彼此的胸部」才變熟的，笑說如果喜歡純愛甜寵風格可以看吳思賢（小樂）與項婕如這對「安樂CP」，如果喜歡重口味，就可以看他們這對「18禁成人組」。

熊熊在《網紅的瘋狂世界》狂露好身材，言明澔拼命阻止。（三立提供）

熊熊與言明澔身高懸殊，每次對戲時要看對方的眼睛，但言明澔一低頭就會看到熊熊的乳溝，他尷尬笑說：「看也不是，不看也不是。」熊熊則說她的身高平看過去也剛好是在言明澔的胸口，「所以我們一個是看胸毛，一個是看乳溝，很公平！」

熊熊在《網紅的瘋狂世界》狂露好身材。（三立提供）

熊熊首集就以可樂搭配曼陀珠噴滿身，網友直說她為這部戲好犧牲、很敬業，最新的「繃帶裝」熊熊又豁出去了！劇情描述她為了拼直播熱度，穿上繃帶裝，直播人數熱度達一定程度就會撕掉身上的一條繃帶，熊熊穿的繃帶裝其實是一條一條的繃帶貼上去，需要拍攝不同角度或重拍角度時又需要一條條的重貼上去，其實很辛苦，熊熊笑說很怕自己太粗魯，撕到不能撕的那一條，不小心露了點，不過本週有段畫面保證讓觀眾瞠目結舌，就是言明澔不許她大秀乳溝，結果她竟然出奇招大露側乳，連拍時暫在旁邊的言明澔都臉紅了。

熊熊在《網紅的瘋狂世界》大露側乳。（三立提供）

問到兩人是否願意為藝術犧牲而露三點，言明澔讓人跌破眼鏡說為了藝術，他可以犧牲露三點，反而是熊熊沒有想像中的這麼開放，害羞地說她無法挑戰露三點，最多只能接受露兩點，原因是她覺得女生露第三點並不好看。

(中時 )