由《黑豹》奧斯卡女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyongo）首度嘗試喜劇演出的爆笑殭屍電影《校外打怪教學》，描述幼兒園校外教學卻遭遇殭屍入侵。奧斯卡化妝特效團隊打造的殭屍大軍，逼真恐怖程度把演出過驚悚片《我們》的露琵塔尼詠歐嚇得花容失色、直呼太可怕，她說：「剛開始拍攝的那幾天，我完全不敢跟殭屍們對到眼，他們的妝髮都太逼真了，那些尖牙、腐肉都栩栩如生，我真的完全嚇壞了。」

在電影《校外打怪教學》中，飾演幼稚園老師的露琵塔尼詠歐既要保護小孩們不受驚嚇，又要一邊力抗恐怖殭屍，而片中成功打造嚇人殭屍的幕後團隊其實大有來頭，不但塑造了《神鬼奇航：死無對證》、《異形：聖約》等電影中的駭人怪物，團隊更以《瘋狂麥斯：憤怒道》獲得奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎，讓露琵塔大讚光是用看的眼睛就受不了，不過這也讓她在與殭屍對戲時，不僅驚嚇表情非常到位，打殭屍也完全豁出去、毫不留情，她說：「雖然我被殭屍嚇個半死，但當我終於有機會可以打擊殭屍雪恥的時候，我非常享受，能將他們的頭砍下來真的很過癮！」

奧斯卡化妝特效團隊打造的殭屍大軍，相當逼真。（catchplay提供）

《校外打怪教學》描述失戀歌手戴夫（亞歴山大英格蘭 飾）對外甥的幼稚園老師卡洛琳（露琵塔尼詠歐 飾）一見鍾情，自願參加校外教學。原本單純美好的旅行，不但殺出暗黑兒童台明星泰迪（喬許蓋德飾）攪局，附近軍事基地的殭屍更暴走入侵。為了安撫孩子，卡洛琳老師把殭屍吃人塑造成一場最刺激的「鬼抓人」遊戲，究竟他們一行人要如何邊玩邊殺殭屍，在孤立無援下殺出重圍呢？電影9月27日在台上映。

(中時 )