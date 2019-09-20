索羅門群島及吉里巴斯相繼與台灣斷交，文化大學新聞系主任胡幼偉說，他不否認中共想影響大選，但蔡總統有何具體有效措施遏止中共，若蔡對付不了中共，「辣台妹」其實只是「弱台妹」。

胡幼偉說，對於連續兩國與我國斷交，我們也認為是中共想影響台灣的選舉，我們也同意，這是中共對我們的打壓！但他想請問蔡總統，妳這麼有能力，可不可以告訴大家，政府準備如何遏止中共影響大選；接下來要採取什麼措施，來阻止中共繼續挖走我們的邦交國？請說明具體有效的方法！

他表示，如果蔡說，我們決不能向中共低頭，ㄧ定要支持政府。那麼，再有斷交，就表示蔡說的方法根本沒用，民眾也不該再支持蔡英文連任。

胡幼偉強調，現在的重點是，不在於中共怎樣，而是，蔡有沒有辦法有效對付中共。不支持蔡，不是因為我們覺得「這不是中共的問題」；剛好相反，大家可以跟蔡ㄧ樣，同意「這是中共的問題」，但接下來，就要問？那妳打算怎麼對付中共呢？換言之，不支持蔡，不是因為不討厭中共，是因為蔡根本沒辦法對付中共。「辣台妹」其實是「弱台妹」！

就算真撿到槍，只可惜，只是把沒用的玩具槍。

(中時 )