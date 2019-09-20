輕颱塔巴經過一天時間，不僅威力變強，離台灣也更近了。今天開始一直到周六白天，塔巴離台灣最近的時刻，我們的天氣受它影響多大呢？氣象局po出一張圖示警，要特別留意它帶來的強風、豪雨、巨浪三個威脅。

氣象局說，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已在昨天下午生成颱風，第17號的輕度颱風塔巴經過一天時間，它不僅變強了，也離臺灣更近了，到底我們受它影響多大呢？

簡單來說，今天開始一直到周六白天，是塔巴離台灣最近的時刻，外圍環流加上東北風，它會帶來的局部強風、豪雨、巨浪。氣象局報天氣粉專po文提醒民眾，對塔巴帶來的浪3個威脅不可掉以輕心。

降雨方面，北台灣持續有雨，花東及南部地區有零星陣雨，中部地區大致多雲到晴；需注意的是，新竹以北及宜蘭有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區更有局部豪雨發生的機率，若要到山區活動一定要特別注意安全，也請大家隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

強風方面，台灣沿海及離島地區易有8-10級陣風，基隆北海岸、東北部及中彰雲沿海易有11級陣風，西半部地區內陸亦有較強陣風。

長浪方面，北海岸、東北角浪高可能超過5米；其他沿海地區及離島也有3米以上，提醒大家，避免前往北臺灣海邊活動，前往其他沿海地區也要注意安全。

(中時電子報)