聯合國氣候行動峰會23日將在紐約聯合國總部召開。據日本共同社20日獨家報導，在針對這次氣候行動峰會的討論過程中，日本曾被委託擔任磋商溫室氣體減排措施的小組主席，然而日方並未接受。有環保團體失望地表示：「原本希望日本能發揮引領世界的作用，但十分遺憾。」

日本外務省解釋稱，「因為當時在集中應對6月廿國集團（G20）大阪峰會及相關籌備工作。」另一方面，由於日本對上調當前的減排目標態度消極，政府內部有意見認為「主導討論難度較大，因而加以拒絕」。

此次峰會是在對全球變暖抱有強烈危機感的聯合國秘書長古特雷斯的呼籲下召開，期待各國宣布上調減排目標，還按不同領域分為9個小組事先進行工作磋商，並計劃彙報磋商的結果。

聯合國委託日本與智利擔任強化減排相關小組的主席，3月峰會官網曾刊登兩國為主席國，但之後刪除了日本。

據共同社報導，日本外務省解釋稱「當時正在研究是否接受委託，但（主辦方）單方面對外公布」。然而有政府相關人士接受採訪時表示，雖然舉出G20峰會作為理由之一，但「聽說在有已決定上調減排目標的國家參加的情況下，認為調整目標的討論幾乎沒有進展的日本主導磋商很困難，因而拒絕」。

《巴黎氣候協定》要求到2020年前上調減排目標。日本提出的目標是「到2030年度較2013年度減排26％」，但調整的討論沒有進展。

(中時電子報)