張軒睿與莫允雯為宣傳華視、三立都會台、衛視中文台週五華劇《用九柑仔店》，19日晚上特別上《阿榮嚴選》直播節目，接受陳昭榮訪問，也順便討教如何賣東西。已脫離演藝圈的陳昭榮表示，看過《用》劇後好感動，特別是許多老友都有演出，例如龍劭華一路教陳昭榮台語及演戲，飾演阿公的林義雄，以前則演過他的爸爸。他看過預告後就傳訊息給老戰友丁國琳，羨慕地說：「妳怎可以演這麼好的戲！」

張軒睿剛見到陳昭榮本人覺得好興奮又不真實，他表示，以前國中時期一下課就等著看台八，像《台灣阿誠》、《霹靂火》等，話一出讓陳昭榮嚇一跳。秒變粉絲的他還馬上傳訊息給家人：「我跟昭榮哥一起上直播耶！」他說，看到陳昭榮本人覺得跟電視上一樣都很親切，自己有很多台語都是看陳昭榮的戲學的，有機會的話也很想跟他一起演戲。

張軒睿、莫允雯上《阿榮嚴選》直播。（三立提供）

莫允雯也表示，雖然小時候沒有住台灣，但每年暑假寒假回台灣，會陪外婆看電視，也是看陳昭榮的戲，所以她對陳昭榮不陌生。這次兩人見證了直播的魅力，還笑說應該在雜貨店做線上版賣東西，例如「醬油就買一送一」。張軒睿還笑說一定要找侯彥西來叫賣，因為他說話實在太厲害，莫允雯也自告奮勇說自己很厲害，因為她以前國中到大學都是做業務，超會賣東西的！

而這次因為看了《用九柑仔店》又再次燃起了陳昭榮的戲劇魂，他說現在年輕人演戲都自然，不像他以前只會皺眉，沒演過釋放的角色，結果還被封了「酸梅」的外號，更透露小時候後住在花蓮玉里，當時就渴望有一個雜貨店，因為可以免費吃糖，還笑自己幼稚。他還不斷向導演請命，希望《用九柑仔店》可以拍攝第二季，更自告奮勇說想演出勇伯或是外傭寶珠角色，開玩笑說：「扮女裝演我都可以啦！」

(中時 )