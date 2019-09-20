副總統陳建仁，對學生了解防災避難知識表示肯定。（廖志晃攝）

南投縣配合行政院國家防災日，20日在竹山鎮社寮國中進行地震避難演練，副總統陳建仁親臨主持，全校師生演練過程迅速確實，陳建仁也親自示範趴在椅子下，動作確實明快，落實防災避難作為，讓人讚嘆！

陳建仁、教育部次長范巽綠及副縣長陳正昇，在上午9點21分國家級警報響起時，立即與全校師生依照抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」進行避難；並在校長黃建樹廣播指示下，遵守不語、不跑、不推3不原則，依平時規畫的緊急避難疏散路線避難疏散，至集結點綜合球場後進行應變組織運作、緊急救護及後送演練。

演練結束後，陳建仁透過防災Q＆A與學生進行問答互動，了解學生對防災應變相關政策及觀念，隨後營盤國小與社寮國中同學，分別展示防災智慧屋及防災包解說，獲得陳建仁的肯定。

陳建仁指出，防災工作有賴各級政府、民間團體及全民攜手合作，希望同學將在學校學到的防災知識帶回家中與家人分享，共同提升國人整體防災素養，校長與老師持續重視防災教育，讓每個學校都成為防災家園。

陳正昇表示，提升防災素養與建立危機意識，才能確保人員的安全、降低災害來臨時的傷亡。

(中時 )