台中市大雅區上雅里長張睿倉（右一）獲台灣民眾黨提名，將投入台中市立委第三選區選舉。（資料照片）

國民黨內定提名台中市副市長楊瓊瓔投入台中市立委第三選區選戰。（王文吉攝）

尋求連任的無黨立委洪慈庸（左）出席活動巧遇「可能的對手」台中市副市長楊瓊瓔（右），中間隔著立委顏寬恒，彷彿最遙遠的距離。（王文吉攝）

台中市立委第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）詭譎多變，無黨籍立委洪慈庸尋求連任，地方預料將再對決台中市副市長楊瓊瓔。楊礙於副市長職務，遲遲不便表態參選，不料大雅區上雅里長張睿倉搶先殺出，將代表台灣民眾黨參選，兩女的戰爭升級三腳督態勢。

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，拋出第一波區域立委名單，其中台中市第三選區提名型男里長張睿倉。73年次的張睿倉是世新大學資訊管理學系畢業，31歲以素人之姿橫掃過半選票，成為大雅區最年輕的「少年里長」。

張睿倉身材高挑，號稱「180」，外型帥氣斯文，大學畢業後，合伙創業失敗，因緣際機會先後加入台中市議員陳清龍、吳顯森團隊。張睿倉連任兩屆里長，也曾擔任市議員吳顯森服務處祕書，處理地方服務案件勤快認真，此次參選立委，外界解讀將分食洪慈庸年輕選票。

張睿倉強調，他從未加入國民黨，並在年初退出吳顯森團隊，至於參選理念跟政見，會等周日在台北的民眾黨記者會說明。針對張睿倉加入戰局，洪慈庸辨公室表示，尊重每個人的參選權利。遲未表態參選的楊瓊瓔團隊指出，對於張睿倉的決定，給予尊重跟祝福。

親綠里長分析，洪本屆獲太陽花學運及柯文哲強勢輔選，加上時任台中市長林佳龍全力相挺，一舉擊敗老將楊瓊瓔。但洪的連任之路，因林佳龍敗選，少了行政資源輔選，昔日力挺的柯文哲倒戈支持新人，洪的選情相當緊繃。

(中時 )