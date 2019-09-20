根據《品觀點民調中心》週週民調最新結果顯示，郭台銘退選後，在新「三腳督」，蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮三人決戰，在選民支持度中，仍以蔡英文(35.4%)大勝韓國瑜(25.2%)與呂秀蓮(6.4%)。韓國瑜落後蔡英文的差距達10.2個百分點。因此，呂秀蓮參選無法傷害蔡英文的選情。

前民進黨立委林濁水更觀察到一怪異現象，原本，藍營有人指出，郭台銘退選，分裂的國民黨群眾不再分裂了，團結了，回流了。結果，品觀點民調，在一對一民調下，韓國瑜支持民眾竟從從30.5%不分裂成為27.1%。林濁水對此狠酸：「蠻回流的。」

《品觀點民調中心》分析，面對郭台銘突如其來退出2020總統大選，郭粉一時心情仍難調適，再加上郭陣營一直拒絕韓國瑜會面邀約，泛藍選民難團結，選票無法集中，韓國瑜只靠「韓粉」想讓國民黨重回執政，恐怕無法如願。

(中時電子報)