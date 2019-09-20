國民黨立委猛追蔡英文總統的論文，還說要比照319槍擊事件，成立調查委員會追查論文，蔡英文今天回應說，學問是真的、論文是真的，真的假不了。網路節目主持人彭文正卻質疑，蔡英文沒繳1983年到1984年的學費，是怎麼畢業的？

彭文正在《政經關不了》質疑說，蔡英文1983年的指導教授是誰？因她的學籍表上，1983年沒有指導老師，1983年6月回學校寫論文，同年1月19日論文題目被批准，可是這一年她沒有指導老師，是因為她沒有繳學費，她1983年以後的繳費記錄呈現空白，不禁懷疑她1982年就離開學校了。也就是說，她可能沒有念到1983、1984年，因她1983、1984年根本沒有註冊，當然就沒有指導老師，懷疑她在1984年弄了一個學位，彭判斷那是博士進不去之後給的一個碩士學位。

彭文正表示，蔡英文有繳1983年到1984年的學費嗎？學籍表上看來沒繳費，沒繳費怎麼會有指導老師，質疑她這學期根本沒有註冊，而在1982年11月10日離開了倫敦政經學院。

針對蔡英文跳出來澄清論文事件，彭文正表示，沒有人否定說蔡沒有論文，而是質疑她在2019年加工後送回倫敦政經學院（LSE）的那一本，她1984年的論文究竟在哪兒？而當她被懷疑2019年的論文是拼湊時，蔡英文回說「隔行如隔山」，彭文正認為，所有修過博士的人都知道，學位的方式都是一樣的。

網友回應說：「總統在發抖耶~~~~~身體不受控制~~~真是打到要害了~身體無法控制了~~回應『四不一沒有』時。」

(中時電子報)