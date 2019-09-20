受連日豪雨影響，上游雨量持績不斷，基隆河上游水位高漲，員山子於今20日晚上7時25分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。由於上游山區雨勢持續不斷，晚上8時45分員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

水利署表示，本次為今年第1次分洪，自93年以來第49次分洪。

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