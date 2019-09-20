豪雨影響 員山子分洪今年首次啟動 22:162019/09/20 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 20日晚間員山子分洪啟動今年首次分洪。(圖／水利署十河局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受連日豪雨影響，上游雨量持績不斷，基隆河上游水位高漲，員山子於今20日晚上7時25分到達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池。由於上游山區雨勢持續不斷，晚上8時45分員山子水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。 水利署表示，本次為今年第1次分洪，自93年以來第49次分洪。 (工商 ) #分洪 #員山 #上游 #水位 #洪水 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價漲 紡纖中上游Q4樂觀 04:102019/09/17 證券．權證 高雄「風雲變色」 連鳳山溪也躲不掉 16:132019/09/19 社會 生活熱門新聞 風暴擴大！38款胃藥疑含致癌物 即起下架 - 生活 吉里巴斯與我斷交 義守大學成苦主 - 生活 - 旺報 塔巴變強更近台灣 1張圖曝強風、豪雨、巨浪熱區 - 生活 署長部長南下高雄下馬威 韓一句話小英哭哭 - 生活 塔巴颱風甩尾北轉！這區越晚雨越大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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