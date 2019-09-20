921地震的「震爆點」國姓鄉九份二山，與日本栗原市栗駒山麓地質公園，20日締結姊妹園區！水保局南投分局長陳榮俊表示，兩個園區都是地震造成，且在重建後都跟周邊的農村發展密切結合，締結姊妹園區彼此進行交流學習，深具意義。

栗駒山麓地質公園推進協議會，由二階堂秀紀事務局長及宮城豐彥顧問帶隊，一行人先參觀霧峰921地震園區，並至水保局南投分局簽署姊妹園區合作備忘錄，南投市長宋懷琳、國姓鄉長丘埔生也到場見證；日本訪問團並在魚池鄉長劉啟帆陪同下，走訪日月潭，觀摩以九份二山國家地震紀念地為中心的環狀觀光帶。

日本訪問團在921當天，將參加國姓鄉公所客家12大節慶「搶成功」，並至九份二山國家地震紀念地參訪；晚上至埔里紙教堂參加921地震紀念音樂會。

宋懷琳表示，日本宮城縣栗原市與南投市為姊妹市，因兩地都有類似的地震經歷，透過資訊共享及經驗交流，提升防災技術。

陳榮俊表示，921地震20周年，特別安排2天行程讓來自日本的貴賓，看看九份二山保育治理成果，也體驗當地文化與農村社區發展經驗，分享災後復原及創生模式的經驗，彼此借鏡，也期待2個園區未來能有更緊密的交流學習。

(中時 )