始終未正面允諾也未否認「韓朱配」的前新北市長朱立倫，將在22日啟動全台輔選行程，首站將替投入台南艱困選區的前國民黨主席洪秀柱站台，其實朱已於18日私下前往苗栗，會中地方盛傳有心結的前苗栗縣長劉政鴻、現任苗栗縣長徐耀昌共桌把酒言歡，場面熱烈，展現大團結氣勢。

知情人士表示，朱立倫18日上午出席義剪活動，在台上，他緊攬洪秀柱肩膀，挺洪參選台南立委，下午旋即前往苗栗，參加苗栗縣議長鍾東錦邀請的餐敘，包含因縣府財政問題結下心結的前苗栗縣長劉政鴻、現任苗栗縣長徐耀昌，以及鄉鎮長、議員、地方重要人士都有與會，團結意味濃厚。

這位人士說，劉政鴻和朱立倫以前在立院當過同事，兩人交情不錯，劉政鴻當縣長時，朱立倫時任行政院副院長，朱開玩笑地地形容「劉政鴻在行政院都是橫著走」，當天餐敘進入尾聲之際，徐耀昌突然上台高喊，「朱立倫支持誰，我們就支持誰」。

尚未針對「韓朱配」正面表態的朱立倫，將於22日啟動全台輔選行程，首站到台南為洪秀柱加油打氣，下週拉拔回新北市、台北市，替黨籍立委黃志雄、林奕華站台。

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(中時 )