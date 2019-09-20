白天被斷交 總統晚上與支持者同歡。照片：曾薏蘋攝

吉里巴斯共和國今與台灣斷交，5天內斷交2國，成為蔡英文總統2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。相較上週與索羅門斷交，蔡英文取消雲林選務行程，但今天為了催出年輕人選票，跨界合作的「社群之夜」競選活動，總統全程出席，與大家聽歌同樂。

蔡英文總統為了爭取連任，積極經營網路聲量組織化，爭取年輕人選票，跨界合作的「社群之夜」今晚登場，不過上午台灣才又與吉里巴斯斷交，媒體詢問晚上是否會取消此競選活動？蔡英文總統競選總部表示，總統與總統府下午會針對外交議題發表正式聲明和回應。

競總說，社群之夜是開放網友報名活動，目前活動已準備就緒，會維持舉行，總統也會在公務行程結束後到場致意。

總統約7時30分抵達，待到近10 時活動結束才離開；蔡總統與會者一起聽歌、玩遊戲，笑聲不斷；節目尾聲，總統致才提到台灣目前處境指出，今天大家都充滿尖叫聲，也看到平常想看到的偶像們，但政治不是偶像，是種責任與參與，台灣面臨的挑戰非常多，台灣面對中國打壓會越來越多，不是屈服就可以了事，面對這樣情勢，要讓中國要好好去想，要如何面對台灣的人。

總統表示，中國最怕台灣人團結、最怕台灣民主、自由，因為這民主及自由才能讓世世代代台灣人有自己的思想及想法。中國還怕台灣變成強大台灣，所以經濟、社會、國防要進步，大家除了再一起感受溫暖、加油要更加團結珍惜民主讓國家更強大

(中時 )