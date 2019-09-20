已故中共領導人鄧小平前孫婿、中國安邦集團前董事長吳小暉，因非法集資與職務侵佔罪被判處18年徒刑後，近期再被上海法院沒收105億人民幣財產，並追繳不法所得752億人民幣，總額高達857億人民幣（約合台幣3800億元），創下大陸法院裁罰金額的最高記錄。

據《多維新聞》報導，中國大陸網路名人曹山石於9月18日在社交媒體推特(Twitter)發佈圖片顯示，上海第一中級法院已在今年7月29日出具吳小暉案執行裁定書。該裁定書顯示，吳小暉因涉嫌集資詐騙罪、職務侵佔罪一案，除被沒收105億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）財產外，還被追繳違法所得752.4851億元。先前上海警方已查封吳小暉及其關聯公司、個人在上海、北京、杭州等地多處不動產。

裁定書說，因吳小暉未能按照生效法律文書履行義務，上海一中院刑事審判庭遂於2018年8月20日移送立案執行。法院依法拍賣、變賣吳小暉所有的本人及轉移登記在其他單位、個人名下的不動產。

報導稱，吳小暉被沒收、追繳的共計850多億元的財產令人咋舌，無怪乎曹山石發出「一份創歷史金額的法院執行裁定書」的驚嘆。

上海一中院曾在2018年3月28日公開審理吳小暉涉犯集資詐騙罪、職務侵佔罪案，判處其有期徒刑18年，沒收財產105億元。而除105這個數字外，752.4851億的數字實在少見，但並非第一次曝光。2019年6月底，自稱是吳小暉母親林香美在網路發佈一份公開信時，就在信中提到法院追繳吳小暉752.4851億元的財產。

林香美還在公開信中稱，對上海一中院的判決堅決不服，強調多次想見在上海寶山監獄服刑的吳小暉，但都遭拒絕。

吳小暉曾有3次婚姻，最後一次於2003年與鄧小平次女鄧楠的長女鄧卓芮結婚，育有一子。兩人於2017年吳被捕前離婚。

安邦保險集團是成立於2004年的大陸大型金融保險集團公司，曾是中國大陸最具盈利能力的保險公司之一，總資產曾高達1.9兆人民幣（約台幣8.4兆元）。吳小暉於2017年被捕倒台後，安邦集團2018年2月被中共金融監管機構接管，今2019年7月更名為大家保險。

(中時電子報)