印尼計劃通過一項新修訂的刑法條文，將同性關係、婚外性行為、墮胎、侮辱總統等列為違法行為，國會最快下周二（24日）表決。一旦通過，不僅是印尼本地人，連旅居印尼的外國遊客也一併適用。但法案惹來極大爭議，總統佐科維周五（20日）宣布延後表決。

根據法案，婚外性行為最高可判處一年徒刑；未婚同居面臨半年徒刑，或是最高1000萬印尼盾（約台幣2.2萬）的罰款；同性或會被控猥褻罪，最高判刑半年。另外，法案規定孕婦要經醫生許可才能墮胎，否則會被判處4年徒刑、協助墮胎的人士則可被判刑5年。

國際組織「人權觀察組織」表示，該刑法不但傷害女性、宗教、同志，對全國人民來說更是災難。法律界人士抨擊新修訂的刑法代表「民主的倒退」。另外，澳洲駐雅加達大使館周五更新旅遊警示，警告法案會讓未婚的外國遊客遭殃。

由於法案爭議不斷，佐科維表示：「在聽從不同團體的反對聲音後，我決定需要進一步的考量。」他又指司法部長將其意見傳達國會後，國會已同意延遲表決法案。

(中時 )