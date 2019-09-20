針對支持者前日前往中選會幫忙登記連署，台北市長柯文哲18日表示，身邊的確有很多熱情的支持者，他打趣地說還好身分證還在，「不會被登記。」（資料照片 范揚光攝）

台北市長柯文哲登記連署未遂一事，外界多認為是鬧劇一場，智商157的柯文哲雖被譏笑為媽寶，但他當天去中選會找回柯爸柯媽那一幕，真只是路過的巧合戲碼嗎？學者范世平評論此事，用柯南精神找出蛛絲馬跡，認為當天柯文哲本來就是要登記，都因中選會電梯超難等，才讓乾妹黃文玲逾時來不及幫他登記。

台師大政研所教授范世平在臉書上分析，有幾個關鍵原因顯示，柯文哲恐怕是因為中選會的電梯而無法登記為總統候選人。

范世平以邏輯推理此事件的可能真相。他指出，台北市長柯文哲17日下午17點左右出現在中選會附近，他一下子說是路過，一下說是找爸爸媽媽，柯媽媽卻說是要他來感謝代為登記連署的柯陣營律師黃文玲，所以到底是哪個理由？

范世平說，柯爸、柯媽大約16點30分抵達中選會附近，黃文玲與「所謂柯副手」的林義豐等人預計17點30分以前進入中選會並幫柯文哲登記連署，結果因為超過時間不被中選會接受。

此事件的關鍵人物黃文玲其實大有來頭。她身為律師，父親黃石城又擔任過中選會主委，當然知道要幫柯文哲登記為連署候選人，必須具備柯文哲的身分證與親筆授權書。所以如果這兩樣東西都不具備，黃就想代柯登記，在媒體記者都在中選會的情況下，她可以把律師證書給燒了，因為完全不專業，她也讓黃石城蒙羞了，因為完全狀況外；她也不用被台灣民眾黨提名參選區域立委了，因爲實在太糗了。范世平認為，黃一定具有柯的身分證與親筆授權書，否則她就是神經病。

范世平說，因為黃文玲來不及登記，所以柯文哲在18日為了展現他沒有委託黃代為登記，故意拿出皮夾，證明身分證都在他身上。

范世平指出，黃文玲當天在中選會幫柯文哲登記時，承認有柯的身份證。如前所述，柯17日下午17點左右出現在中選會附近，他說是路過，但沒說為何路過？到底要去哪裡？有說是要找爸爸媽媽，但柯找爸媽為何必須自己找？找蔡壁如或隨扈難道不行？柯媽媽說是要柯來中選會感謝代為登記連署的黃文玲，但是感謝打電話即可吧！何時柯這麼重視禮數？

至於林義豐為何出現在現場？媒體報導他領了一百萬，從台南出發到台北，希望作為登記連署的費用。但結果自己沒登記，卻全力挺柯，難道他真的是柯的副手嗎？由此可見，柯真的想登記為總統候選人，而且副手都已經找好了。

范世平進一步推理，柯陣營兵分三路，有柯文哲本人，柯爸柯媽、黃文玲與林義豐。但目的只有一個，就是在17點30分完成登記。黃與林代柯登記後，柯隨即在中選會樓下與柯爸、柯媽共同召開參選記者會，然後柯媽還會說出她當天早上在新竹城隍廟投出三個聖杯的神話。

范世平最後下結論，人算不如天算，因為中選會位在中央聯合辦公大樓南棟第十樓，這棟樓最有名的是電梯很難等，上下班時間等個10分鐘也是常有的事，結果黃文玲等不到電梯，爬樓梯又太久，最後來不及登記。

(中時電子報)