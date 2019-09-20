被列為日本極上「御三家」、也就是日本3大最傑出飯店的「東京帝國飯店」今年邁入129周年，其因廚藝精湛、資歷輝煌而成為該飯店史上最年輕的行政主廚杉本雄，自昨（18日）起至20日來台獻藝，在與東京帝國飯店擁數十年好交情的台北西華飯店展開為期3天客座，打造頂級正統法式料理饗宴，3天共逾300個座位皆熱銷一空。

現今國際連鎖飯店品牌林立，創立於1890年、屬獨立品牌的東京帝國飯店，反倒有著獨樹一格的服務文化和系統，歷經129個年頭，也賦予它新飯店難以取代的指標性地位和百年歷史風華，帝國飯店總經理金尾幸生說：「130年前日本是明治時代，實行歐化政策，整個國家都大力想引進歐美文化，而東京帝國飯店便是第一家整座西式風格、能廣納西洋客的西式飯店，在日本歷史上也佔有重要地位。」

東京帝國飯店行政主廚杉本雄資歷輝煌，精湛廚藝備受肯定。（台北西華飯店提供）

東京帝國飯店曾獲日本皇族欽點作為日本迎賓館，以極致服務聞名於世，接待過許多國際名流政要和明星，包含英國女王伊莉莎白二世、喜劇泰斗卓別林，而瑪麗蓮夢露曾說過「我只穿香奈兒5號香水入睡」的經典名言，便是在東京帝國飯店時所留下。

東京帝國飯店在餐飲上一樣追求高標準的正統西式作風，因此飯店內僅有西式餐廳隸屬於東京帝國飯店自營，其餘中、日式餐廳皆為外部品牌進駐。而這次來台客座的東京帝國飯店行政主廚杉本雄，年僅39歲便有傲人經歷，曾先後任職於許多法國巴黎、英國倫敦之米其林星餐廳，並皆拿下餐廳主廚頭銜，更曾於舉世聞名的巴黎奢華飯店Le Meurice之米其林2星餐廳中，在世界級名廚Yannick Alléno、Alain Ducasse麾下擔任要職，而後也晉升為該餐廳主廚獨當一面。

杉本雄也為台灣饕客帶來滋味鮮美的法式料理「帝王蟹」。（台北西華飯店提供）

擅長料理傳統法國菜的杉本雄在2017年返回日本，任職於東京帝國飯店，並在今年4月成為該飯店最年輕的行政主廚，管理飯店內370位廚師，上一任的行政主廚年紀更比杉本雄年長近30歲，顯見其純熟的廚藝備受認可，而杉本雄的風格被形容是以日式禪意，結合100%正統法式料理手藝，國外知名媒體《彭博Bloomberg》更將他喻為「征服巴黎的頂級法式料理主廚」。

這次來台，杉本雄為台灣饕客打造出令人驚艷的料理，包含宛如珠寶盒的清酒凍鮪魚佐金箔及魚子醬、帝王蟹慕斯、茴香燻烤龍蝦、小牛佐紅紫蘇馬鈴薯和瑞士恭菜等豪華料理，甜點則是開心果馬卡龍佐白蘭地漬葡萄乾，在精緻華麗的呈盤下，道道滋味細膩、層次鮮明而般配，而明（20日）晚間更推出僅此一場的特別晚宴，邀來曾於《NHK紅白歌唱大賽》演出之日本知名女高音鈴木慶江獻唱，以美聲伴賓客共度夢幻法式饗宴。

小牛、紅紫蘇馬鈴薯和瑞士恭菜。（台北西華飯店提供）

客座甜點「開心果馬卡龍／香草冰淇淋／白蘭地漬葡萄乾」。（台北西華飯店提供）

西華飯店總經理夏基恩（左起）、 帝國飯店總經理金尾幸生、西華飯店常務董事劉恆昌、帝國飯店行政總主廚杉本雄及TOSCANA義大利餐廳主廚謝程，一同出席此次客座饗宴。（何書青攝）

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