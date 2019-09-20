法國首都巴黎明天有數場遊行同時舉行，加上是歐洲古蹟日，許多公私機構開放民眾參觀，為防範街頭出現混亂，法國警方嚴陣以待。

9月21日及22日是歐洲古蹟日，法國各地古蹟依慣例免費開放民眾參觀，包括平常不對外開放的行政機關及私人機構，如總統府艾里賽宮（Elysee）和總理府。

明天下午以巴黎盧森堡公園為起點，有「氣候變遷暨反不作為」遊行，主旨是抗議政府因應氣候變遷的作為不夠積極，強調社會正義。

聯合國將於21日到23日召開特別峰會，要求各國更努力對抗氣候變遷所造成的混亂，這場遊行是配合峰會議題而組織的。

部分「黃背心」也在社群網站號召支持者捲土重來，可能與氣候變遷遊行合流。

黃背心運動始於2018年11月中旬，起因是反對政府調漲燃油稅，群眾穿上螢光黃背心，每週末自發上街，逼得政府最終取消調漲，但民憤已擴大到要求更多公民投票權及賦稅公平，仍持續上街，並數度發生嚴重警民衝突，是總統馬克宏（Emmanuel Macron）自2017年5月上任以來最大規模的社會運動。

黃背心運動直到今年春末人數才逐漸減少，但未完全銷聲匿跡，每週末還是有少數人上街，上週末在西部城市南特（Nantes）的集會活動有暴力行為，部分「黃背心」希望趁明天重新提振聲勢。

此外，勞工力量工會（FO）發起反退休金制度改革遊行，自巴黎第7區出發。

法國政府正著手改革退休金制度，希望把目前一些特殊行業的特別退休金制度與一般勞工和公務員的退休金制度融合，達成一套制度一體適用，但遭律師、醫護人員、飛行員、地鐵工作人員反對，擔心新制度會讓他們必須繳更多、領更少。

艾里賽宮及國民議會等政治機構容易成為抗議群眾攻擊標的，以往的古蹟日，這兩個機關開放民眾排隊參觀，今年為防範較激進的黃背心或抗議者混入，採事先登記制，到場須出示邀請函及證件才能進入，艾里賽宮已有約2萬名訪客登記。

同為古蹟的凱旋門則關閉一天，因為熱門景點凱旋門在去年12月1日的黃背心示威期間遭嚴重毀損，有雕像被砸壞，外觀也被塗鴉。

(中央社)