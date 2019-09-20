蔡佳麟劇中愛慕邱琦雯。民視提供

蔡佳麟入圍金鐘新人獎，老婆買新車犒賞他。民視提供

去年入圍金曲台語男歌手獎的蔡佳麟，今年以八點檔《大時代》憨厚老實的阿旺角色入圍，這次新人獎項中，他40歲年紀已是「高齡」。他出道10年，對自己能以戲劇作品入圍有點意外，且老婆比他激動，笑稱可能老婆也有參與的關係，當初拿到劇本，他在家演阿旺，老婆演邱琦雯角色「秋月」幫他對戲，入圍後，老婆為此砸265萬買休旅車犒賞全家。

他在《大時代》詮釋20多歲到50多歲，為中壯年的年紀刻意駝背、增肥5公斤，直言靠喝啤酒養出肥肚，常在晚上或睡前喝，1次可喝8瓶，至今還沒減下來。劇中他愛慕邱琦雯，戲外一開始覺得邱琦雯會臭臉、不好相處，演了幾集後才變熟，因邱琦雯會不斷鼓勵他。對同劇王瞳和馬俊麟爆假戲真做，蔡佳麟認為他們應該只是好朋友，「好友可以一起喝豆漿阿」，不過如果是他，會向老婆事先報備跟誰吃飯。

40歲的他有2個兒子，很想再拚女兒，但39歲的老婆不想生，已結紮。他出道前當過吊車司機，曾目睹工人被1萬伏特的電電傷，多次目睹生死一瞬間經驗，至今仍有陰影，家裡換燈泡都請老婆代理，他說吊車司機工作需要膽識和經驗，根本拿命在拚，當吊車司機眉角太多，比當演員難太多了。

(中時 )