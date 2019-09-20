日本在橄欖球世界盃開幕戰勝俄羅斯比賽精華。（嵌入自愛爾達體育台臉書粉專）

2019世界盃橄欖球賽20日在東京體育場開戰，東道主日本雖然開賽5分鐘就被俄羅斯達陣，創下世界盃開幕戰最快達陣紀錄，所幸出生於南非的日裔好手松島幸太朗上半場就兩度達陣，最終完成「帽子戲法」，帶領「櫻之勇士」以30比10旗開得勝。

這是世界盃橄欖球賽首次在亞洲舉行，也是第一次由非傳統勁旅擔任東道主。而日本在上屆世界盃前，僅於1991年對辛巴威拿過賽史唯一1勝，且平均每場輸48分。不過上屆首戰氣走南非，跌破大家的眼鏡，可惜後來成為首支預賽3勝卻進不了小組賽的隊伍。

俄羅斯的葛洛斯尼斯基創下世界盃開幕戰最快達陣紀錄。（美聯社）

世界排名20的俄羅斯僅開賽5分鐘，就由葛洛斯尼斯基（Kirill Golosnitskiy）率先達陣並加踢得分，以7比0領先。6分鐘後松島幸太朗還以顏色，可惜田村優加踢失手，日本追成5比7。

26歲的松島幸太朗出生於南非普利托利亞，母親是日本人，父親是辛巴威人，不過高中念的是位於橫濱的桐蔭學園，2012年再回南非的俱樂部歷練。此役他在上半場剩下不到2分鐘時再度達陣，助日本以12比7反超。

下半場開賽不到3分鐘，田村優罰踢得手再添3分，3分鐘後另一位出生於南非的日本好手拉布斯查尼耶（Lappies Labuschagné），又抓住客隊失誤達陣，自此日本拉開領先，松島幸太朗於第70分鐘完成帽子戲法，俄羅斯只靠庫希納雷夫（Yury Kushnarev）的罰踢追回3分。終場「櫻之勇士」旗開得勝，拿下4分外加單場4次達陣以上的獎勵積分，以5分暫居A組龍頭。

(中時電子報)