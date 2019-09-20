日商樂天集團(RAKUTEN)確定接手Lamigo桃猿，在轉賣記者會中確定未來不會再用「Lamigo」作為隊名，不過新隊名卻沒有公布。日前樂天已向智慧局以「Rakuten Golden Eagles」註冊棒球運動等相關商標，被猜測可能新隊名也會與日職雷同，改成「桃園樂天金鷲」。

日商樂天集團在日職的球隊為東北樂天金鷲隊(Tohoku Rakuten Golden Eagles)，接手桃猿後，除了是中職首支外資球隊外，樂天也成為第一個台、日都有職業球隊的企業。

日商樂天集團在台註冊日職東北樂天金鷲隊隊徽等商標。（截自智慧局／鄧心瑜傳真）

從智慧局網站可以查詢，樂天集團16日提出Rakuten、Rakuten Golden Eagles文字商標，及Rakuten、R圖樣商標申請，同時在17日提出與日職東北樂天金鷲隊隊徽相同的圖樣商標申請，媒體猜測新隊名可能與日職雷同，「桃園樂天金鷲」浮上檯面。

根據《中央社》報導，智慧局商標組組長劉蓁蓁表示，會申請註冊商標，通常就是為了在台灣活動使用，因此用於新球隊隊名可能性蠻大。除此之外樂天提出的申請案，適用於職棒活動策劃、宣傳影片等廣告企劃，以及各式食品與日常用品等19類，可能將用於職棒活動宣傳與週邊商品製作。

(中時電子報)