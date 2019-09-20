台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，不到一週的時間，另一太平洋友邦吉里巴斯邦交生變。外交部長吳釗燮今日下午再宣布我中華民國與吉國斷交。對於外交受挫，總統府發言人丁允恭也證實，外交部長吳釗燮已向總統蔡英文請辭，但蔡英文予以慰留。對慰留吳釗燮，資深媒體人李艷秋表示贊同，因為她怕口譯哥接班。
李艷秋在臉書指出，她和蔡英文看法一樣，外交部長吳釗燮不用負責下台，雖然在吳任內丟了半打邦交國，榮膺斷交最多外長紀錄，但是幸好沒換，否則斷一國換一個部長，只剩口譯哥可以接班了。
不過，李艷秋質問，抱緊老美的政策行不行啊？因為，從薩爾瓦多、多明尼加、巴拿馬到索羅門斷交，老美都大力出手制止，但都無效。
李艷秋再問蔡英文，斷交衝擊是選舉撿到槍嗎？後面還有多少『搖擺國』？民眾有沒有權利多了解一下除了罵老共、護主權、抱老美之外，政府有沒有對策呢？
(中時電子報)
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