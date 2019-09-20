吳政迪盼再次敲鐘。客台提供

張寗（右）、蔭山征彥都是第一次入圍。客台提供

吳政迪15歲時拿過金鐘視帝，24歲的他今年以客台《日據時代的十種生存法則》入圍男主角獎，吳政迪劇中飾演終日以賺錢為人生目標的農夫，最常講的台詞是「賺大錢」，他20日與入圍男、女配角的同劇演員蔭山征彥、張寗也特別捧著象徵賺大錢及金鐘豐收的金元寶及金條，期盼金鐘成功敲鐘。

吳政迪時隔9年再入圍男主角獎，他說這次角色吃重，讓他壓力非常大，演出前曾向前輩吳慷仁請教，2人約喝咖啡聊一下午，「希望讓人家看到沒有那麼小孩的吳政迪」。坦言這是演過最困難的角色，因每個劇情轉折都有他相關，「我如果演不好，整部戲就壞了」。他表示，交往3年的圈外女友和爸媽頒獎當天都會坐台下幫他集氣，若拿獎會宣布喜訊？他笑說「不會，雖然很浪漫，到後台再擁抱就好。」

提到戲裡打麻將露屁股的這場戲，吳政迪表示，因為被所長懷疑詐賭，所以強迫他脫掉衣褲只穿內褲打，偏偏劇中為了表示家貧，內褲還破了個大洞，露出屁股，他笑說屁股也沒什麼替身好用，好在自己屁股也還算光滑細緻，要露就露吧。劇中犧牲色相外，結局殺紅眼的劇情中，眼神令人不寒而慄、殺氣騰騰讓觀眾印象深刻。

其他女星為紅毯禁食瘦身，嬌小的張寗之前只有38公斤，現在一天6餐積極增肉，好不容易胖回42公斤，也被經紀人強烈要求不能再瘦，近來她加強健身、運動練身體。蔭山征彥飾演有理想的日本警察，首度入圍金鐘，20年前在台定居至今，面對金鐘會遇到勁敵溫昇豪、洪都拉斯、林哲熹還有龍劭華，他笑說能跟台灣演員一起入圍競爭很開心、一切平常心面對，希望典禮當天能好好享受整個過程；本打算穿和服走金鐘紅毯，擔心穿木屐會摔倒，尚未決定。

(中時 )