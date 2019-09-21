新北市一名郭姓人妻在幫忙處理丈夫與吳姓女子的訴訟時，意外發現丈夫與吳女竟有一腿，還見丈夫傳訊息給吳女「誰先脫下褲子讓人從後面X」，「問三太子誰勾引誰」，郭妻氣的崩潰提告，怒斬18年夫妻情。新北地院審理後，判吳女須賠償15萬元。

判決書指出，郭妻與丈夫結婚18年，婚後家庭幸福美滿，沒想到2018年1月20日因緣際會處理丈夫與吳女的刑事訴訟案件時，意外發現2人婚外情，隔月便與丈夫離婚，並向吳女求償150萬元。

郭妻指控，吳女與丈夫發生超過20次性行為，還傳訊息給丈夫「當時你跟我在一起，是真的愛我嗎？」、「你很厲害，我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」、「我跟你睡」、「你說你很愛我，不能沒有我」。

郭夫則傳訊給吳女，「105年11月5日星期六晚上10點，１男１女在自助餐內上演活春宮給三太子看，去問三太子，是誰勾引誰？是誰先脫下褲子讓人從後面X」。

雖吳女辯稱郭夫已告知離婚，但法官認為已造成郭妻精神上痛苦，判應賠償15萬元，全案仍可上訴。

(中時電子報)