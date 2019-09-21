前活塞總教練拉瑞布朗接受《NBA Radio》電話訪問，親口說出2003年的選秀秘辛，因為活塞當時擁有榜眼籤，卻意外沒選「甜瓜」安森尼，或是韋德、波許等好手，而是挑了「水貨榜眼」米利西奇，布朗強調都怪自己被人騙了！

「當我剛從七六人跳槽活塞接掌兵符，我被告知會選安森尼，但我告訴活塞管理階層，我還沒近距離看過安森尼，之後他們讓我感覺會找那些人試訓，」拉瑞布朗說，「結果我們沒這樣做，只找米利西奇試訓兩次，且不斷說服我要選他。」

「我唯一要求是，為何不安排安森尼、波許與韋德跟米利西奇一起試訓？卻被米利西奇經紀人拒絕，」拉瑞布朗說，「我以為我們會選安森尼，突然之間卻變成米利西奇，他的身體素質雖然很棒，卻沒做好準備，只能怪當時我們沒辦聯合試訓。」

儘管活塞在2013-14年球季奪冠，身為當年榜眼的米利西奇，卻沒任何亮眼表現，隨後轉戰魔術、灰狼、尼克、灰狼、塞爾提克等隊，始終沒法打出身價，2013年就告退休(當時他才28歲)，如今回到故鄉塞爾維亞當起農場主人。

也難怪拉瑞布朗到現在仍然相當懊悔，畢竟假如當年活塞真的用榜眼籤，選了安森尼、韋德或波許其中1人，或許活塞早就拿下隊史第4冠，而不是從2004年摘冠後，整整15年都跟總冠軍無緣，要怪只能怪活塞高層實在太沒眼光了。

(中時電子報)