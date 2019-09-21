積極備戰24日開打的花蓮觀護盃，九太科技找來葛倫波(Aaron Geramipoor)、維克(Lagerald Vick)兩名新洋將，已在19日晚間抵台報到，兩人各具不小話題性，九太總教練劉嘉發說：「希望能替球隊帶來新氣息，我們才會這麼早找洋將！」

擁有213公分、123公斤壯碩身材的葛倫波，是英國、伊朗混血兒，先前打過西班牙、墨西哥、伊朗、克羅埃西亞等國聯賽，更在才剛落幕的男籃世界盃，披上伊朗國家隊戰袍，5場比賽下來平均拿下10.4分、6籃板，表現還算優異。

「葛倫波夠高，也夠壯，難得的是他還有速度，一點也不笨重，拚勁也很不錯，加上他才剛打完世界盃，整體狀態應該不錯，中距離投射也夠穩定，」劉嘉發表示，「重點是他才27歲，還算很年輕，跟我們年輕球員相處應該很好。」

來自美國籃球名校堪薩斯大學的維克，身高196公分、體重86公斤，年僅22歲的他，才剛大學畢業就希望可以留在SBL，當作職業生涯的第1個舞台，但在大學時期，他曾陷入夜店鬥毆風波，更誇張的是，他已有1個6歲女兒。

「反正目前我們還是測試階段，並未確定SBL新球季會用誰，畢竟他大學才剛畢業，就像一張白紙，」很訝異維克已有女兒的劉嘉發說，「我想他來到台灣打拚，當然想爭取好看數據，我會積極跟他聊天溝通，希望他能乖一點。」

但新球季雙洋將身高有著不得超過400公分限制，葛倫波和維克相加起來，怎麼看都超過了，劉嘉發笑著說，「球員本來就會把自己身高報高一點，我看維克大概只有192公分，何況目前還是測試，我們會留誰或留幾個都很難講。」

(中時電子報)