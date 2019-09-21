正值美中副部級貿易談判人員在華府重啟面對面磋商，為下月正式談判鋪路之際，據外媒指出，美貿易代表辦公室將於當地時間20日宣佈3份對陸加徵關稅商品排除清單通知，超過400項商品在免征關稅之列，其中包括美國消費者最關心的聖誕節慶用品。

美方本次豁免關稅清單主要是各類儀器設備零部件、有機合成材料、日用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品、鋼鐵製品等。437項豁免加徵關稅商品中，有310項是醫療設備、光學設備及起重設備等商品；另有89項商品是塑料管、鐵或綱製露台及鍍鋅鋼管等。此外，包括LED燈、照明裝置及木地板等38類商品亦無需加徵關稅。

報導指出，美貿易代表辦公室自去年12月以來，已公佈了8批排除清單，而這次一口氣公佈了3批排除清單，規模不僅高於先前，其中也包括美國消費者最關心的聖誕節用品，如用於聖誕樹裝飾的一款小型照明裝置。

據美國彼得森國際經濟研究所曾發佈的一份調查顯示，在美國人消費的「大陸製造」產品前十名中，耶誕節用品和聖誕用燈分別位列第三位和第十位。

不過報導也指出，這份排出清單並非要取悅北京，而是要讓受到貿易關稅戰波及，一時找不到替代供應線的美國公司鬆口氣。美貿易代表辦公室也未回應對這份排除清單的價值評估。

大陸財政部副部長廖岷所率的代表團，與美國貿易副代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）今起開始會談，會談預計持續到20日。會談預料是為美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財長梅努欽（Steven Mnuchin）和大陸副總理劉鶴10月在華盛頓的高層會談鋪路，確切日期尚未公布。

(中時電子報)