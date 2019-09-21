20190920中天新聞 連千毅曾「黑道底」！討債列「治平」 轉直播敢槓「吳宗憲」

自詡為「直播天王」連千毅，因寵物店生意糾紛，連續2天發生衝突，引發高雄治安問題，也讓網友好奇曾與連千毅一同直播，彼此英雄惜英雄，還表示黑道「10個混得9個苦」的人氣網紅「館長」陳之漢現在在想什麼？

連千毅與館長號稱「英雄惜英雄」，昔日館長與綜藝天王吳宗憲隔空互嗆，連千毅也力挺館長到底，令館長感動表示：「連千毅懂我！在這個年頭敢開直播幫我講話的已經不多了，尤其是像我這種整天惹火上身的。他懂！因為他也是整天被人攻擊。」

如今連千毅引發高雄治安問題，檢警還大陣仗至連千毅位於高雄鼓山的倉庫，查扣大批疑似仿冒精品，也讓網友忍不住在PTT上發文，好奇館長想法？不過網友底下留言一個比一個還酸，「館長的專長之一就是看錯人」、「晚上開直播怒嗆酸民」、「勸人不要入黑道結果去捧個黑道XD」、「風向不對不會出來的」、「這已經不是看錯人，是惡劣為了流量啥都不管，今天要撐流量，放高利貸都能說英雄」。

而鄉民果然料事如神，截至發稿前，館長仍未對連千毅之事做出回應，而是忙著與YouTuber博恩開直播，順便在臉書曬出與小孩、寵物照向粉絲說hi。

連千毅則是在昨日深夜直播時，說出對酸民看法，透露他這兩天睡覺前都在思考，「我不是聖人，我沒有辦法十全十美，我沒有什麼事情面面俱到，有人喜歡有人不喜歡這都很正常的事情，既然這個人無法認同我們的時候，他在網路上他不喜歡我們，有什麼不雅的言論或各方面不當的批評，我以前可能會留言給他，用比較嚴厲的方式制止。」但某天看了館長直播後，發現館長都是不理會酸民，讓他決定效法，將令他不悅的留言或帳號封鎖就好。

(中時電子報)