台灣民眾黨派出「美女刺客」蔡宜芳，投入北市第七選區（信義、南松山）立委選戰。綠黨桃園市議員王浩宇則在臉書喊：可惜了，一個好女孩，是不是被利用了？卻慘遭蔡宜芳電爆！她批王浩宇不斷打柯批韓蹭小英，這和綠黨的主張是否有關聯？

王浩宇稍早在臉書感嘆說，民眾黨的立委提名名單中，他覺得蔡宜芳是唯一有戰力、接地氣的，真的是很不錯的年輕人。重點是還很可愛😘，但要請她先問問自己堅守的價值是什麼，真的參選了，要怎麼為整天變來變去的老闆護航？民眾黨真的是好選擇嗎？妳是不是被利用了？

蔡宜芳則在臉書回應說，用「可愛」去形容一個同樣在政治路上拚搏的女性，是否符合「綠黨」在兩性平權上的主張？如果王浩宇對她的信仰政黨台灣民眾黨的理念有所質疑，歡迎連結民眾黨的臉書，裡頭有她所認同的價值，就是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營，這些普世價值在台灣的實踐！

蔡宜芳也反問王浩宇說，她一直非常欣賞綠黨的政治主張，關心全球化環境議題，不過「您身為綠黨的領導人，從不見您在環境議題上的專業發言，卻不斷打柯批韓蹭小英，這和綠黨的主張是否也有所關聯？」

PTT網民說：「笑死！」、「哈哈，連蔡宜芳都能電的咖。」 、「不愧是能進清大博士班的正妹。」、「宜芳很好戰，不錯。」、「電爆耶！」、「戰力強大！」、「妹子是對的。」、「說得太好了！民眾黨需要多一些這樣的人。」 、「宜芳的聲音和臉有反差萌啊！！」、「上政論應該也OK吧，她有選過、頭腦夠聰明，練一練不會太差。」

(中時電子報)