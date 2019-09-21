印度軍隊近日在與中國大陸邊境接壤的拉達克地區舉行軍事演習，並重新啟用一座前沿軍用機場。印媒指出，軍方正在籌備於10月在阿魯納恰爾邦(大陸稱藏南地區)進行大規模多軍種聯合演習，而演習時間點很可能是大陸國家主席習平與印度總理莫迪的第二次非正式會晤期間，但印度官方對此未予證實。

據俄媒《衛星通訊社》表示，印度空軍9月18日在臨近與大陸接壤、尚有爭議的藏南地區進行演習，並在藏南地區的長朗縣啟用一個能起降噴射戰機與運輸機的毗奢耶那伽羅前沿著陸場（Vijaynagar Advanced Landing Ground），該機場是印度空軍在靠近中國大陸邊境啟用的第8個軍用機場。

雖然中國大陸與印度在藏南地區的立場一直有嚴重衝突，雙方在邊境周邊持續增加部署。從2009年開始，印度軍方積極恢復數十年前修建的機場，這些機場都能起降蘇-30MKI戰機與C-130J軍用運輸機。

《多維新聞》引述《印度時報》指出，日前印軍在實際控制線附近的拉達克地區舉行的演習是一次針對中國大陸的全軍種演習，10月份還將在藏南地區舉行多軍種聯合演習。

《印度時報》稱，印軍計劃10月在藏南地區舉行大規模多軍種聯合軍事演習，代號為「冰雪勝利」。演習將以最新亮相的印度陸軍第17軍為主，印空軍也將派出運輸機、武裝直升機等50餘架飛機參演，主要演練兵源定點投送及公路、鐵路運送兵力等科目。軍演的假想場景是與「東方對手」(指中國大陸)發生邊境戰爭，部隊如何從戰場遠端運送至交戰前線並完成穿插部署，這將是印軍近年來在東部邊境地區組織的規模最大的一次軍演。

《印度時報》甚至稱，這次演習的時間將與中印領導人第二次非正式會晤重合。早先有消息指出，中印領導人第二次非正式會晤將於10月11日至13日在印度舉行，但該消息從未得到官方證實。

《多維新聞引述》大陸學者指出，印度軍方頻繁在邊境地區舉行軍演，假想敵自然設定是中國大陸，說明在邊界問題徹底解決之前，印度對中國大陸的戒心始終不會鬆懈。印媒大肆渲染軍演「針對中國」，顯示兩國關係整體和徹底改善，還有很長的路要走。

(中時電子報)