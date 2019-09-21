1999年921大地震奪走全台2000多條人命，如今即將滿20周年，也再度引起網友討論，就有網友PO文詢問「還記不記得921前夕，你在做什麼」，不少網友紛紛指出當時大地出現2個異象，分別是「天空超紅」以及「莫名颳起大風」。

不少網友在PTT上面分享自己在921時遇到的怪事，其中許多人紛紛表示：

「那幾天傍晚天空超紅」

「地震前夕，遠方夜空突然發光」

「當晚風超級大，卻又異常安靜，蟲鳴鳥叫都聽不到」

「那晚熱到很不正常，完全無法入睡」

「地震前幾秒突然驚醒，接下來就天搖地動，明明從來沒有半夜醒來過」

「當天星空特別清楚，還有看到流星」

「當時熬夜看書，突然間就停電，接著就地震了」

「只記得看到家裡附近一堆螞蟻、昆蟲都跑出來，好像在逃難」

「我家的狗一直吹狗螺，被吵醒後就地震了」

「當年家在重災區，雖然自己家沒事，但姑丈去救災後精神耗弱，變了一個人，隔年就自殺了」

「地震前夕，小鎮上突然出現一個穿白衣的白鬍子老人遊走在主要道路上，一個地緣關係緊密，彼此都互相認識的鎮民，全鎮卻沒半個人知道這個老人到底是誰」

不過也有網友指出，921當晚，台灣東部太平洋上有個巴特颱風，因此天空泛紅光跟颳大風是可以解釋的。至於半夜所看到的亮光，應該就是所謂的「地震光」。

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(中時電子報)