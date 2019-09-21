曾薏蘋／台北報導

台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）於昨晚11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院，享壽103歲。蔡英文總統深夜發文表示，「史明歐吉桑剛剛離開我們了」。「明年的年夜飯，我還是會為他留下一張椅子，紀念他為了台灣，所付出奉獻的一生」。

總統說，「兩天前，我過去看他，歐吉桑的病情已經很危急，只是不知道離別的時間來得這麼快。」

總統指出，「每年除夕，歐吉桑都會來和我一起吃年夜飯。他總是鼓勵我，身為總統，務必要挺住各種壓力。長輩的叮嚀，總讓我覺得心暖。」

總統表示，歐吉桑一生為了台灣的自由民主、主權獨立在奮鬥，《台灣人四百年史》寫下這塊土地上曾發生的斑斑血淚。比磚頭還厚的《史明回憶錄》，則記錄了他傳奇的一生。

總統說，「我會永遠記得2016年的選前之夜，歐吉桑對我喊話的身影，他未竟的志業，我會永遠記在心裡。再見歐吉桑。

總獨派老大史明一直力挺蔡英文總統，在今年初，獨派大老聯合「逼宮」時，史明則在深夜 臉書 發文力挺蔡英文，他表示：「蔡英文若沒選上，他及 400 年來的獨立運動就全般的被丢掉。」

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(中時 )