繼柯瑞、卓雷蒙格林兩大勇士球星公開宣告想打明年東京奧運，「浪花弟」克雷湯普生似乎也忍不住了，他在柯瑞主辦的慈善高球賽受訪表示，自己也有很高意願想跟美國男籃出戰東京奧運，前提是他的左膝前十字韌帶傷勢徹底康復。

克雷湯普生說：「我非常樂意替國家隊效力，那就是我的計畫，我想成為東京奧運美國男籃代表隊的一員！」或許是因聽到柯瑞、卓雷蒙格林兩名勇士隊友都想打奧運，克雷湯普生就算當前還沒傷癒，仍想提前宣告自己加入美國隊意願。

只是克雷湯普生在今年總冠軍賽第6戰，意外造成左膝前十字韌帶撕裂重傷，儘管今年7月成功完成手術，卻至少要到明年全明星周末以後，也就是明年2月以後才有可能傷癒復出，還剩多少功力也很難說，接著就等打過真正比賽結果。

隨著美國男籃在今年世界盃拿下史上最差的第7名成績，明天東京奧運再次變成美國隊救贖之旅，目前除了柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林等勇士3大主力宣告想打奧運，拓荒者明星後衛利拉德也提前表態，接著會有哪名球星響應呢？

(中時電子報)