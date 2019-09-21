體感溫度不只是天氣，也許是情感交流！今秋來台南看展趣！科技日新月異，改變了我們日常的行為模式，然而人與人之間往來的城市溫度，卻是虛擬媒介永遠無法取代。台南老爺行旅開展《體感溫度》從生活出發，以劇場、聲音、手作、印章等題材將日常間細微的情感堆疊再聚焦，其中更攜手揚名國際的府城隱形冠軍-新力印章，重新結構「印章」這個常見的圖像媒介，運用視覺、觸覺、聽覺，開啟一場不同以往的「蓋」述台南之旅！

【台南老爺行旅_體感溫度主題展】Design Port International —《手作日常》。（主辦單位提供）

《體感溫度》主題展從不同藝術視角出發，以四個子主題帶領旅人重新疊加對於生活溫度的想像；有以深耕府城一甲子的「新力印章(Shiny)」，其傲視全球的回墨印章與技術為主題，結合擅長插畫繪製的「湯士賢」及建築設計師「黃高樁 」三方跨界合作，打造的《台南踩印─老城文化隨步印記》，將隱藏在台南巷弄間的九位職匠人故事，以獨具標誌性的圖像印章，『蓋』印出一幀幀源自府城的美好與傳承。

【台南老爺行旅_體感溫度主題展】新力印章 ft. 融聲創意 —《身聲相應》。（主辦單位提供）

更透過各式印章在蓋印間的獨特聲響，與專注跨領域科技藝術表演的「融聲創意-紀柏豪」合作，構築出有別傳統蒐章印象的《身聲相應》，將獨特的導電墨水技術製成充滿童趣想像的互動圖案，觀展者在觸動的瞬間亦是蒐集著有別以往的聽覺戳記，感受另類的集章體驗。

【台南老爺行旅_體感溫度主題展】台南人劇團 —《海江湧─咱的日子》。（主辦單位提供）

此外，再度與被臺灣藝文媒體界譽為現代戲劇模範生的「台南人劇團」合作，將其近期匯集台江耆老故事的舞台劇《海江湧─咱的日子》，結合影像、攝影等媒材，再次與觀展者演繹訴說；同時跨界海外，集結台、港兩地共六位創作品牌，以皮革、木作、樹脂、香氛、插畫、寫字藝術等手作精髓，打模刻畫的《手作日常》真實呈現，與旅人一起重拾逐漸被遺忘的手作溫度！展覽開放時間為每日上午10點至晚間9點，並另有安排定時展廳的導覽解說，盼與旅人們來場意想不到的邂逅體驗。

(中時電子報)